إلغاء حفل كارول سماحة الأول في السعودية فجأة لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبب الأحوال الجوية المُفاجئة في المملكة العربية السعودية بإلغاء حفل الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الذي كان مقررًا السبت، حيث كان الحفل هو الأول الذي ستحييه الفنانة غير أن سوء الحظ لازمها بسبب الطقس.

وأكد مسؤولو موسم شتاء الرياض عبر "تويتر" إلغاء الحفل على مسرح أبو بكر سالم ضمن مهرجان الرياض للعود، حيث دوّن الحساب: "نعتذر منكم، وقفنا الحفلة المصاحبة لمهرجان الرياض للعود في الرياض بوليفارد بسبب الأحوال الجويَّة المفاجئة".

وأعلنت شركة "تذكرتك" عن تفاصيل هذا الحفل والذي تبين من خلال البوستر الذي تم إرفاقه بإعلان إلغاء الحفل أنه الأول لكارول سمحاة في السعودية، بمشاركة الفنانين مروان خوري ويارا، وكتبت الشركة عبر "تويتر": "إيقاف حفل مساء اليوم للظروف الجوية".

وكانت الفنانة أحلام قد ناشدت تركي آل الشيخ، بضم الفنانة كارول سماحة إلى نجوم حفلات موسم الرياض ونشرت تغريدة عبر صفحتها بـ"تويتر" موجهة الكلام لـ"آل الشيخ": "طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة ‎كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا".

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ولاقت تغريدة أحلام وقتها تفاعلًا إيجابيًّا من الجمهور، وتدخلت وقتها الفنانة أنغام وكانت من أولى المعجبات بتغريدة أحلام والتي بدورها شكرت أنغام أيضًا: "أنغام شكرًا على دعم ‎كارول سماحة وأول لايك من أختي الغالية، ومبارك نجاح ساحق في رياض العز".

وفي استجابة سريعة لمطلب أحلام، أعلنت "بنش ماركت" وهي الشركة المنظمة للحفلات الغنائية والترفيهية في السعودية تحت رعاية هيئة الترفيه عن حفل غنائي تحييه كارول سماحة لأول مرة في السعودية.

وأكدت الشركة أن الحفل سيكون مليئًا بالإحساس والمشاعر، إذْ جاء في التعليق: "ليلة كلها إحساس ومشاعر ضمن مهرجان الرياض للعود"، مرفقة لينك خاص بحجز التذاكر عبر موقعها الإلكتروني والتي تراوحت بين 195 ريال وحتى 1350 ريال سعودي حسب فئة التذكرة والمكان المخصص بالمسرح.

يُشار إلى أن كارول سماحة لم تكن أول أو آخر الفنانين التي توسطت لهم أحلام لدى تركي آل الشيخ فقد طالبت سابقًا بمشاركة الموسيقار السعودي ناصر الصالح، الملقب بين الجمهور بـ"قبطان الطرب الخليجي"، والفنانة هند البحرينية للمشاركة في موسم الرياض ومؤخرًا متسابقتها المصرية إيمان عبدالغني والتي طلبت من "آل الشيخ" مشاركتها في حفلات السعودية وذلك في الحلقة الختامية للموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".