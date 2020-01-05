شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة محمود العسيلى فى العام الجديد.. "اعمل اللى يخليك مبسوط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب محمود العسيلي، على مشاركة جمهوره خطته للعام الجديد، والخطوات التى سيتبعها فى 2020، ونشر مجموعة من الصور له من كواليس حفلته التى أحياها فى رأس السنة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب "قرارات جديدة للعام، كن لطيفاً وممتعاً، وافعل ما يجعلك سعيدًا، ولا تنظر إلى الوراء، وكل عام وأنتم بخير".

وشارك العسيلي فى مقطع صغير من أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، التى طرحت منذ أيام، واستحوذت على "تريند" السوشيال ميديا لساعات طويلة، والتى تسخر من محاولات بعض المراهقين للتعرف على فتاة بطريقة معينة، فإن رفضت الاستجابة له يقوم بالتحرش بها لفظا وفعلا.

أغنية سالمونيلا استحوذت على أول "ترندين" على موقع "تويتر"، فالترند الأول هو "سالمونيلا"، وهو اسم الأغنية، والثانى هو "تميم يونس"، والذى يعتبر هذا الكليب ثانى أعماله الغنائية، بعد كليب "أنتى أى كلام"، والذى أيضًا حقق نجاحًا كبيرًا بسبب أنه لا يردد فى الأغنية إلا هذه الجملة فقط.

ويستعد العسيلى لطرح أغنية "ابن مصر"، التى غناها فى موسم رمضان 2019، بالاشتراك مع الفنانين مدحت صالح، ومصطفى حجاج، حيث قال العسيلى، خلال لقائه فى حلقة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذى يعرض عبر شاشة CBC، إن تحضيرات الأغنية استغرقت وقتًا طويلًا، موضحًا أنه توصل بصحبة فريق التسويق للفكرة الأساسية التى تدور حولها كلمات الأغنية بعد 5 شهور، مضيفا أنه رغم طول المدة التى تم استغراقها للوصول للفكرة، إلا أن الأغنية تم الانتهاء من إعدادها فى يومين، مشيرًا إلى أن الشاعر الغنائى أمير طعيمة، صاغ كلمات "أنا ابن مصر" فى ساعتين فقط، ومن ثم تم تلحينها وتسجيلها على الفور.