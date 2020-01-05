شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل خليفة وسعاد ماسي يحييان حفل غنائي في مهرجان المجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة والمؤلفة الجزائرية سعاد ماسي لإحياء، حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان المجاز بالشارقة بالإمارات، بمشاركة الفنان اللبناني الشهيرمارسيل خليفة، 13 مارس المقبل، ومن المقرر أن تقدم سعاد عدد من أغانيها مثل "مسك الليل" و"غير انت" وأغنية "سلام"، التي خاضت بها أول تجاربها مع اللهجة المصرية، إضافة إلى تقديمها توليفة مميزة من روائع ألبومها الجديد "أمنية".

معظم أغاني سعاد ماسي باللهجة العاصمية الجزائرية بالإضافة إلى الأمازيغية القبائلية والفرنسية حيث تشارك سعاد في كتابة وتلحين أغانيها ولا تستغني عن العزف على القيثارة في حفلاتها.

واحتفت أيقونة الموسيقى العربية الجزائرية بعودتها للساحة الغنائية بألبوم جديد بعد غياب دام أربع سنوات منذ ألبومها الأخير " المتكلمون"، واختارت له اسم " أمنية"، وضم في جعبته 10 أغنيات، منها "بان كل شي" و"راني نتعلم" و" وأنت وأنا".

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سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغاني، تعد من أقدم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، واختتمت رحلة ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبوم "أمنية".

ويشار إلى أن "مسرح المجاز" نجح فى ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الإمارة باستضافته مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين، بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربى محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية وألفنان الإماراتى حسين الجسمي، وألفنانة الشابة صاحبة الصوت العذب بلقيس، كما استضاف المسرح كلّ من السوبر ستارراغب علامة، ومحبوب العرب محمد عساف، وألفنان الكويتى نبيل شعيل، وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، والنجم العراقى ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.