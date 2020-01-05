شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال ومصطفى حجاج وسبايس ميكس يتألقون فى حفل بمدينة الشروق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب مصطفى حجاج حفلا غنائيا داخل أحد نوادى مدينة الشروق، ضمن الحفلات التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن ضمن احتفالات العام الجديد، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته، منها "يا بتاع النعناع"، ليواصل الحفل بأغانى: "خطوة، زحمة حياتي، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش".. بالإضافة إلى بعض أغانى ألبومه الجديد "هتزهزة" و"أنا موجود" و"بناقصه".

وأحيا الفقرة الثانية من الحفل فريق سبايس ميكس بقيادة حمادة البيلي ليضيف المزيد من أجواء الحماس بأغانيه الشهيرة "دلعوا يا دلعوا"، "٣ مرات يوميا"، "حب طفولتى"، "ولاد لذينة"، "درس العربى"، "إشاعات"، "اخرجى منى"، "حرشح نفسي"،" كشكولي"، "عيشها عادى"، و"الثانوية العامة"، بالإضافة إلى ميدلي لأغاني التسعينيات التي نالت إعجاب الجميع .

واختتم أحمد جمال الحفل بعدد كبير من أغنياته الشهيرة التى قدمها خلال مشواره الغنائى منها، "اضحكي"، و"بطلنا اللي يعطلنا"، و"اسألوا كتب التاريخ"، و"يالا نعيش"، و"ياليالي"، و"وحشتني عيونك".. وغيرها ممن طالب بها محبيه علي مدي اكثر من ساعة ونصف الساعة.

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يستعد المطرب أحمد جمال لطرح كليب بعنوان "النهاية" ويحمل طابعا حزينا من ألبوم الجديد، وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع الموسيقي وليد فايد، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

من ناحية أخرى طرح أحمد مؤخرًا كليب "قصاد عيوني" وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أمير محروس، ومن إخراج اليوناني شريف فرنسيس.

ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما الملحنون منهم عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع فمع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.