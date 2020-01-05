شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحرين السينمائى يتلقى طلبات المشاركة حتى نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان البحرين السينمائى فى دورته الأولى عن استمرار تلقى طلب المشاركات السينمائية حتى نهاية شهر يناير الحالى، حيث أكدت رئيسة المهرجان منصورة الجمرى أن الدورة الأولى من المهرجان التى ستقام في الفترة من 4 إلى 8 مارس المقبل، تحتفى بالمواهب السينمائية الشابة، سواء البحرينية منها أو العربية.

وتابعت منصورة الجمرى: "الهدف من إقامة المهرجان أننا نسعى لاكتشاف الجديد من تلك المواهب، وتشجيع المبدعين منهم، بالإضافة للاهتمام بتنشيط الحركة السينمائية البحرينية وتحقيق إضافة جديدة لسينما دول الخليج العربي بشكل خاص وإلى الحركة السينمائية العربية بشكل عام".

وأضافت رئيسة المهرجان: "نطمح من خلال المهرجان إلى تقديم حدث سينمائي ثقافي يمكن له أن يشكل إضافة للحركة الثقافية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى المساهمة في تقديم صورة حضارية مشرقة لمملكة البحرين ووضعها على خارطة المهرجانات السينمائية في العالم العربي بالشكل الذى ينسجم مع تاريخ المملكة، ودورها الريادي في احتضان ودعم الفنون والثقافة واثراءهما في منطقة الخليج العربي".

ويتضمن المهرجان عروضا لأفلام متنوعة من الوطن العربى، إلى جانب مسابقة تتنافس عليها الأفلام العربية القصيرة بمختلف تصنيفاتها، وتنطلق هذه الدورة المهرجان في مارس 2020، وذلك بالتزامن مع الذكرة الـ40 لتأسيس "نادي البحرين للسينما"، إذ من المقرّر أن يحتفي المهرجان بالمنجز البحريني من خلال الاحتفاء بالسينما البحرينية وصناعها، كما سيشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاحتفالية التي سيُعلن عنها في وقت لاحق.

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كما أوضحت منصورة الجمري أن المسابقة لقيت نجاحًا كبيرًا في نسختيها الأولى والثانية، ليجيء هذا المهرجان بوصفه قفزةً تنتقل بالمسابقة من النطاق المحلي، إلى الفضاء العربي، وهي قفزة كبيرة بالطبع، نأمل بأن يدوي صداها عربيًا، وأن نوفق في وضع البحرين على خريطة الفعل السينمائي العربي.

وسيشمل المهرجان على مسابقتين الأولى عامة، والثانية خاصة بالطلبة الجامعيين، وذلك سعيًا لفتح نوافذ إبداعية على مجال إنتاج الأفلام بمختلف أشكالها، الأفلام القصيرة، والروائية، والوثائقية، وأفلام التحريك، إلى جانب تشجيع الاتجاهات التعبيرية الجديدة في مجال السينما، بما يتوافق مع إيماننا بأن للصورة السينمائية أهمية وقوة كخطاب عالمي.

أما بخصوص شروط المشاركة في المهرجان، فإن الباب مفتوح حتى الـ31 من يناير الحالى، لجميع المخرجين وصناع الأفلام البحرينيين والعرب، من هواة ومحترفين، وذلك في مختلف الإنتاجات السينمائية المنتجة بعد الأول من يناير 2018، والتي لم يسبق عرضها سينمائيًا أو تليفزيونيًا أو عبر الإنترنت.

كما يسمح للمشاركين المشاركة بأكثر من فيلم، على ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة، ولا يشترط أن يكون الفيلم ناطقًا بالعربية، شريطة أن يتضمّن ترجمة عربية، أما الأفلام الناطقة بالعربية فيستوجب عليها أن تتضمّن ترجمة باللغة الإنجليزية. أما القسم الثاني من المسابقة (أفلام الطلبة) فيشترط على المشارك أن يكون طالبًا جامعيًا، يقدم ما يثبت انتماءه الجامعي وتخصّصه.