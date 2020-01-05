صورة| أمنية هنا الزاهد في عامها الـ26

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: استقبلت الفنانة هنا الزاهد بكتابة تغريدة عبر حسابها على "تويتر". وكتبت عبر حسابها: "في عيد ميلادي أتمنى الصحة الرضا والسعادة، يارب 2020، تبقى خير على الكل". وتحتفل هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ26، إذ إنها من مواليد 5 يناير 1994.

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