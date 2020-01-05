محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
كشف الفنان محمد سعد سبب عدم مشاركته في مسرحية علاء الدين، في دور "الجني"، مع الفنان أحمد عز.
وقال سعد، خلال حواره في برنامج ""It's Show Time على قناة "cbc": "مجدي الهواري مع حفظ الألقاب عنده رؤية لتقديم مسرحية استعراضية غنائية، وأنا عندي عقد بيني وبين الناس إني اضحكهم، وأنا عشقي الضحك".
وأضاف: "ماينفعش أفضل أغني وأرقص طول العمل دون ضحك، لكن رقص سامية جمال أعتقد بترقص أحسن مني".
مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري، وتعرض حاليا في موسم الرياض، وبطولة أحمد عز وتارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل وسامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| محمد سعد عن عدم مشاركته في "علاء الدين": "سامية جمال بترقص أحسن مني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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