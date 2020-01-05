فيديو| الكاتبة رشا سمير عن فيلم "بنات ثانوي": "مش هاسكت عن حقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الكاتبة رشا سمير إنها تقدمت شكوي لرقابة المهن السينمائية، تطالب فيها بمنع عرض فيلم "بنات ثانوي"، لكونه مقتبسا عن روايتها بنات في حكايات، حسب قولها.

وقالت رشا، في أثناء لقائها في برنامج "The insider": "اتصلت بمخرج الفيلم محمود كامل أبارك له على الفيلم، وكان رده: (على فكرة الفيلم ليس له علاقة برواية بنات في حكايات)، ودار بيننا حوار ساذج".

وتابعت رشا: "قلت لمحمود أنا مش هاسكت عن حقي، وعندي محادثات ودلائل على إنك معجب بالرواية وكنت عايز تاخدها".

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واختتمت رشا حديثها: "أنا لم اتهم المخرج والمؤلف، أنا اختصمتهما".

وفيلم بنات ثانوي تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت في إطار اجتماعي، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

"بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض وهنادي مهنا، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، محمد مهران، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.