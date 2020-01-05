نانسي عجرم بـ"الفرو" وسارة سلامة بفستان برتقالي... 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أمينة

شاركت المطربة أمينة جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة شتوية.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

زينة عاشور

نشرت زينة عاشور، زوجة عمرو دياب، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان برتقالي ونظارة شمسية.

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كارلا حداد

نشرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة شتوية وسط الثلج.

لطيفة

نشرت المطربة لطيفة صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر، وشعر كيرلي.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجاكيت فوشيا من الفرو.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر أصفر طويل.

ياسمين الخطيب

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة "سيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.