فيديو| طرح تيزر فيلم "الصندوق الأسود" لمنى زكي وفراج وخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح الفنان مصطفى خاطر تيزر فيلم "الصندوق الأسود"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق خاطر على الفيديو: "بسم الله توكلنا على الله.. فيلم الصندوق الأسود قريباً بجميع دور العرض". فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.

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