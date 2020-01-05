شاهد: والدة حلا الترك تبكي في عيد ميلادها وأمنيتها تحزن الجمهور

احتفلت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك بعيد ميلادها، ورغم الأجواء المبهجة الخاصة بهذه المناسبة، إلا أنها فقدت تماسكها وبكت.

والدة حلا الترك بكت بشكل مفاجئ خلال احتفالها بعيد ميلادها، فظهرت في الفيديو وهي تحمل قالب الكيك بفرحة وتتمايل مع أنغام الأغاني الخاصة بمناسبة أعياد الميلاد، إلا أنها لم تتمالك نفسها وبكت مما دفع صديقتها لسؤالها عن السبب، ولكنها لم ترد عليها في محاولة منها لتجاوز الأمر.

وطلبت صديقة والدة حلا الترك منها أن تكشف عن أمنيتها في عيد ميلادها، فأجابت بتأثر أنها تتمنى أن تحتفل بعيد ميلادها القادم مع أبنائها.

تفاعل الجمهور بشدة مع اللحظة الموجعة التي رصدت ألم والدة حلا الترك، داعين الله أن يجمعها مع أولادها على خير قريباً.

من جهة أخرى، كانت منى السابر ردت على تصريحات دنيا بطمة التي أغضبتها عندما قالت الأخيرة إنها لن تجعل ابنتها تعمل في الفن مثل شقيقتها لأنها لا تريد أن تنفق على عائلتها كما تفعل أختها.

وقالت منى السابر: “آخر همي الحكي اللي ينقال.. وإنه عم يشبهوا بنتها في وضع حلا.. والله الإنسان اللي المفروض يكون عنده كرامة ما المفروض يقعد في بيت مش بيته.. وتاني شي كلنا اشتغلنا وكلنا صرفنا على أهالينا.. وين العيب.. وهي أكيد بتصرف على أمها وعلى اخواتها والعيلة كلها”.

وأكدت منى السابر أنها كانت تعمل للإنفاق على أطفالها، مؤكدة أنها لم تقصر معهم، كما وقفت مع والدهم محمد الترك.