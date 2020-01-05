تامر حسني يُحيي حفلاً غنائياً في جدة السبت القادم

يُحيي الفنان المصري تامر حسني، مساء السبت القادم في جدة، حفلاً غنائياً ساهراً، على مسرح شُيد حديثاً في أرض سماء الغربية. ويؤدي النجم تامر حسني خلال الحفل الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، مجموعة من أعماله الفنية الناجحة طوال مسيرته المميزة.
وكان نجم الفن المصري والعربي قد شارك قبل فترة وجيزة في عدة حفلات غنائية بالمملكة، حيث افتتح الحفلات العربية لـ«موسم الرياض» عبر مشاركته والفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل ضخم لقي إقبالاً كبيراً. كما قدّم حسني وصلة غنائية خاصة في حفل اعتزال النجم السعودي الكابتن ياسر القحطاني في ديسمبر الماضي.
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