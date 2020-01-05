فاجأت الفنانة البريطانية أديل متابعيها بالظهور بإطلالة جديدة تماماً حيث تبين أنها خسرت ما لا يقل عن 19 كيلوغراماً. وأثارت صور متداولة صدمة لجمهورها حيث بدت المطربة الشهيرة بنحافة مفرطة ووجه شبهوه بال “المخيف”.
وأشار تقرير لموقع Femme Actuelle الفرنسي إلى أنها اتبعت رجيم تطلق عليه تسمية Stirfood. ويقوم هذا النظام على تناول أطعمة تحتوي على بروتينات تساعد على تعزيز الجهاز المناعي والحد من شيخوخة الخلايا وتحفيز عملية الأيض. وفي هذه الحالة من المفيد الاعتماد على مأكولات مثل التفاح والتوت والبصل وشاي الماتشا وزيت الزيتون والحمضيات والصويا والشوكولا الداكنة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور صادمة جداً لأديل بعد خسارتها ل 19 كيلو من وزنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.