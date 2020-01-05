صور صادمة جداً لأديل بعد خسارتها ل 19 كيلو من وزنها

فاجأت الفنانة البريطانية أديل متابعيها بالظهور بإطلالة جديدة تماماً حيث تبين أنها خسرت ما لا يقل عن 19 كيلوغراماً. وأثارت صور متداولة صدمة لجمهورها حيث بدت المطربة الشهيرة بنحافة مفرطة ووجه شبهوه بال “المخيف”.

وأشار تقرير لموقع Femme Actuelle الفرنسي إلى أنها اتبعت رجيم تطلق عليه تسمية Stirfood. ويقوم هذا النظام على تناول أطعمة تحتوي على بروتينات تساعد على تعزيز الجهاز المناعي والحد من شيخوخة الخلايا وتحفيز عملية الأيض. وفي هذه الحالة من المفيد الاعتماد على مأكولات مثل التفاح والتوت والبصل وشاي الماتشا وزيت الزيتون والحمضيات والصويا والشوكولا الداكنة.