المحكمة تلغي حكما بالسجن على “الخشاب”

ألغت محكمة مصرية أمس، الحكم الصادر بحق سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح طليقها أحمد سعد. إذ قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، بعد تصالح الطرفين.

وكان سعد علق على الحكم السابق بسجن طليقته قائلا: «رغم ما أثير حول أزمتنا.. لا أحب إيذاء أحد، هي فقط عاندت في حل الخلاف بيننا.. ما اضطرني للجوء للقضاء». إلا أن الخشاب اعتبرت ادعاءه بعدم علمه بالقضية كذب، وقالت وقتها: «مش معقول أن يكون محاميه تصرف من تلقاء نفسه ودون علمه كما يدّعي». ويرى مقربون أن الحكم ربما يعيد المياه إلى مجاريها.