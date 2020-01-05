بالصور: شبيهة سيرين عبد النور تثير ضجة بتطابق ملامحهما

أشعلت شبيهة سيرين عبد النور المحجبة ضجة، مع تداول صور كثيرة لها تكشف تطابق ملامحها مع الفنانة اللبنانية بشكل لا يصدق مما يجعل التفريق بينهما صعب.

شبيهة سيرين عبد النور المحجبة تدعى دعاء منلا، وتعمل كمدونة للموضة والجمال ولديها أكثر من 30 ألف متابع على انستقرام، تتفاعل الفاشينيستا بشكل كثيف على حسابها من خلال تقديم فيديوهات توتوريال مكياج نظراً لأنها حاصلة على شهادة في هذا المجال، إلى جانب تقديم وصفات طبيعية للوجه ولفات حجاب، واستعراض لإطلالاتها المختلفة الأنيقة بالحجاب.

ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بين سيرين عبد النور ودعاء منلا، فلهما نفس تقاسيم الوجه العريض وملامحهما متقاربة بشكل مذهل، ربما يكون الفرق الوحيد بينهما فقط هو أن الأخيرة محجبة.

وكان التفاعل على صور دعاء منلا بدأ بشكل لافت مع نشر حساب ” fashionpolice_fp” صورة لها، مع سؤال متابعيه عن الفنانة اللبنانية التي تشبه هذه الفتاة؟ لتنهال التعليقات التي تؤكد أنها شبيهة سيرين عبد النور دون تفكير.

وفي ذات السياق، اتجه الكثيرون لكتابة تعليقات غزل في جمال دعاء منلا، مؤكدين لها أن ملامحها نسخة عن سيرين عبد النور.