بالفيديو: مراسم دفن وتشييع نجوى قاسم في قريتها بلبنان

شُيع جثمان الإعلامية الراحلة نجوى قاسم إلى مثواه الأخير في مقابر مسقط رأسها بلدة “جون” بجبل لبنان، بعد الصلاة عليه ظهر اليوم (السبت)، وسط حضور عدد كبير من الإعلاميين.
وكان الجثمان قد وصل مساء الجمعة إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، قادماً من دبي، قبل أن ينتقل إلى قرية جون، فيما تستقبل أسرة الإعلامية الراحلة العزاء طوال أيام هذا الأسبوع.
وتُوفيت الإعلامية بقنوات “العربية” و”الحدث” إثر أزمة قلبية مفاجئة أول أمس (الخميس)، عن عمر يناهز 52 عامًا.
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