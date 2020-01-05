بالفيديو: عقيل الرئيسي يحقق حلمه بلقاء إليسا وزوجته فرح تتغزل بجمالها

يعرف عن الفنان الكويتي عقيل الرئيسي حبه الكبير للفنانة إليسا وهو عبّر عنه في أكثر من مناسبة.

واستغل عقيل الرئيسي وزوجته فرح الهادي، فرصة وجود الفنانة إليسا في الكويت التي أحيت فيها حفلاً فنياً، واجتمعا بها وعبّرا لها عن هذا الحب الكبير وجهاً لوجه.

ونشر عقيل صورة تجمعه بالفنانة إليسا وزوجته فرح الهادي مشيراً إلى أنه حقق حلمه، بالإضافة إلى فيديو معها، أثنت فيه فرح على جمال إليسا كما على لياقتها موضحة إلى أن إليسا استقبلتها وزوجها عقيل بعد انتهاء حفلها أجمل استقبال مع أنها متعبة، ثم تدخّل عقيل معلقاً “نحبك كثيرا”.

يشار إلى أن الفنانة إليسا أحيت ليلة أمس حفلاً في الكويت بعد غياب عنها لمدة 5 سنوات، وحظي بإقبال جماهيري كبير.