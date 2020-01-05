في أول أسبوع له.. مسرح شو ينال إعجاب الجمهور

نال مسرح شو على إعجاب كثير من الجمهور، حيث تم عرضه أمس على مسرح رومانس بمحافظة القاهرة، وتم عرض مسرحيتين الأولى بعنوان إنها حقًا عائلة محترمة، والمسرحية الثانية العيال كبرت.

ويعرض مسرح شو أسبوعيًا كل خميس وجمعة في تمام الساعة الثامنة مساًء، على مسرح رومانس،

وشهدج أول أسبوع تفاعل واضح مما أدى إلي رفع الروح المعنويه لكامل فريق المسرح.

وصرح المخرج كريم الكسار صاحب فكرة مسرح شو بأن العروض قائمه على محاكاه المسرح القديم بوجوه جديدة، قائلًا: أستمرت التدريبات أكثر من

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12 ساعة يوميًا لخروج العروض بهذا الشكل.

وقام بالعروض كل من شريف زهران، كريم الزيادي، نور حسين، علاء عبد الحليم، محمد نصر، محمد چيمي، أحمد خيري، زياد حمدي، أمير أديب، مها عباس، هند إمبابي، عزة سيد، أبانوب مجدي، حنان سمير، عبد الرحمن طارق، فادية حلمي، ريمون فتحي، محمد جمال، هيام إمبابي، أحمد درويش، والمسرح من إخراج سمير الكدواني.