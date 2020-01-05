أعلنت الفنانة العالمية كاميرون دياز، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات تويتر، عن وضع مولودتها الأولى.
وكشفت كاميرون، عن أسم ابنتها الأولى، والتي أسميتها رادكس، وذلك بعد خمس سنين زواج من الفنان العالمي بنجي مادن.
يذكر أن الفنانة العالمية كاميرون دياز شاركت سابقًا في بطولة فيلم Annie، وهو من تأليف توماس ميهان،
وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال وسياسي ثري يُدعى بنجامين ستاكس، ويقرر الترشح لمنصب سياسي رفيع المستوى، ولكن يتعين عليه تحسينصورته العامة؛ ولذلك يقوم باستضافة طفلة يتيمة من ملجأ تُدعى آني، وعلى الرغم من صغر سن آني، إلا أنها تعاني كثيرًا، فليس فقط بسبب يُتمها، ولكن بسبب مديرة الملجأ هانيجان، حيث إنها قاسية القلب ولا تعرف الرحمة. بشكل ما، تنشأ رابطة قوية بين آني وبين بنجامين ستاكس، ويتعلق كل منهما بالآخر، لكن ظهور والدي آي يعقد كل شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كاميرون دياز تضع مولودتها الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.