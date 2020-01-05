شاهد.. كاميرون دياز تضع مولودتها الأولى

أعلنت الفنانة العالمية كاميرون دياز، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات تويتر، عن وضع مولودتها الأولى.

وكشفت كاميرون، عن أسم ابنتها الأولى، والتي أسميتها رادكس، وذلك بعد خمس سنين زواج من الفنان العالمي بنجي مادن.

يذكر أن الفنانة العالمية كاميرون دياز شاركت سابقًا في بطولة فيلم Annie، وهو من تأليف توماس ميهان،

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وإخراج ويل جلوك، وبطولة كل من ديفيد زياس، أديوالي أكاننيويي أجباجي، بوبي كانافال، روز بيرن، كوفنزاني ويلز، جيمي فوكس.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال وسياسي ثري يُدعى بنجامين ستاكس، ويقرر الترشح لمنصب سياسي رفيع المستوى، ولكن يتعين عليه تحسين

صورته العامة؛ ولذلك يقوم باستضافة طفلة يتيمة من ملجأ تُدعى آني، وعلى الرغم من صغر سن آني، إلا أنها تعاني كثيرًا، فليس فقط بسبب يُتمها، ولكن بسبب مديرة الملجأ هانيجان، حيث إنها قاسية القلب ولا تعرف الرحمة. بشكل ما، تنشأ رابطة قوية بين آني وبين بنجامين ستاكس، ويتعلق كل منهما بالآخر، لكن ظهور والدي آي يعقد كل شيء.