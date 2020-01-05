صور.. تركي آل الشيخ يستقبل 2020 بـ"لوك جديد"

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر الأمير تركي من خلال الصور بنيو لوك، حيث حلق شعره، وبدى أصغر من عمره الحقيقي. الصور بنيو لوك، حيث حلق شعره، وبدى أصغر من عمره الحقيقي. Advertisements يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كرم الفنان عبادي الجوهر في ليلة عباديات، والتي تأتي ضمن موسم الرياض، ثم أهداه عودًا من الخشب النادر على مستوى العالم، والذهب الخالص عيار 21، من تصميم إليا خوري، وماركة فارو ترونز.

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