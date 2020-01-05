شاهد.. أصالة تروج لحفل بعشق حياتي

روجت النجمة أصالة لحفلها الغنائي الخيري، والذي يحمل اسم بعشق حياتي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 10 من شهر

يناير الجاري، على مسرح فندق هيلتون هليوبوليس، بمحافظة القاهرة، ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساًء، وتتراوح أسعار التذاكر بين 850 جنيهًا، و 1500 جنيهًا، و 2000 جنيهًا.

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يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان في قربك، ويضم الألبو على 10 أغاني، ومن بينهم: جابوا سيرتة، جدًا جدًا، حاجة ماتخصكش، حالة كركبة، حيطة سد، مابقاش سر، نكتة بايخة، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق، والمتاجر الإلكترونية.