روجت النجمة أصالة لحفلها الغنائي الخيري، والذي يحمل اسم بعشق حياتي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 10 من شهريناير الجاري، على مسرح فندق هيلتون هليوبوليس، بمحافظة القاهرة، ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساًء، وتتراوح أسعار التذاكر بين 850 جنيهًا، و 1500 جنيهًا، و 2000 جنيهًا.
يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان في قربك، ويضم الألبو على 10 أغاني، ومن بينهم: جابوا سيرتة، جدًا جدًا، حاجة ماتخصكش، حالة كركبة، حيطة سد، مابقاش سر، نكتة بايخة، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق، والمتاجر الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أصالة تروج لحفل بعشق حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.