ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة الأميركية ​روز ماكغوان​ جدلاً واسعاً، بعد أن تقدمت بإعتذار لـ ​إيران​ على إغتيال بلادها الجنرال الإيراني ​قاسم سليماني​، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"عزيزتي إيران، الولايات المتحدة الأميركية تحترم بلدكم، علمكم ، شعبكم. 52 بالمائة منا يعتذرون بكل تواضع. نريد السلام مع أمتكم. نحن رهائن من قبل نظام إرهابي. نحن لا نعرف كيف نهرب. من فضلكم لا تقتلونا".

وبعد تلقيها الكثير من الإنتقادات على تغريدتها هذه، دافعت ماكغوان عن ما قالته، مشيرةً في مقابلة حصرية لها مع "أسوشيتد برس" اليوم: "لا أؤيد إيران على حساب الولايات المتحدة. أريد أن تكون الولايات المتحدة أفضل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة أميركية لـ إيران بعد إغتيال قاسم سليماني:"لا تقتلونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.