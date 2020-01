براد بيت وليوناردو دي كابريو ينضمان للمشاركة في تقديم حفل "غولدن غلوب"

ميرنا وليد - بيروت - إنضم الممثلان العالميان ​براد بيت​ و​ليوناردو دي كابريو​ للنجوم الذين سيقدمون حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"، والمقرر إقامته في الـ5 من الشهر الجاري.

وإلى جانب دي كابريو وبراد بيت سوف يشارك عدد كبير من النجوم في تقديم الحفل، ومنهم الممثليين رامي مالك وسكارليت جوهانسن.

وكان الثنائي قدما بطولة فيلم Once upon a time in Hollywood خلال عام 2019، والذي انطلق من مسابقة مهرجان كان السينمائي الدولي لأول مرة.

تدور أحداث الفيلم في عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما “ريك دالتون” ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمي لنوعية “الويسترن” أو الغرب الأمريكي ويجسده ليوناردو ديكابريو، وكليف بوث، الممثل البديل له الذي يؤدي المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.