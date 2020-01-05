خمنوا من هو هذا الممثل المصري الشهير

ميرنا وليد - بيروت - بطريقته الكوميدية المعهودة، مازح الممثل المصري ​أحمد حلمي​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بنشره صورة له بدا فيها متقدماً في العمر، وذلك من خلال إستخدامه لإحدى التطبيقات.

وظهر حلمي في الصورة بوجه متجعّد، وعلّق بالقول:"عجبتني"، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تخطى عدد معجبيها الـ230 ألف.

وكذلك علّقت زوجته الممثلة المصرية منى زكي واضعةً علامات قلوب، والفنانة السورية أصالة قائلةً له:"عندك حق".

ومن ناحية أخرى، كان هنأ حلمي زميله الفنان المصري تامر حسني على إطلاق عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ونشر أحمد حلمي الإعلان الدعائي للفيلم عبر حسابه الخاص، وعلق أحمد حلمي على البوستر قائلًا: "مبروك يا تيمو الفيلم ومن نجاح لنجاح إن شاء الله".

ورد تامر حسني على تعليق حلمي قائلاً: "حبيبي يا أبو الأحلام يا عسل.. مبسوط جداً إنه عجبك.. تسلم يا أبو الرجولة".

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