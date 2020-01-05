بطل “زهرة الثالوث” في وضع حميمي مع حبيبته في الطائرة

متابعة بتجـــــــــرد: إلتقطت معجبة مقطع فيديو للنجم التركي ​اكين اكينوزو​ بطل مسلسل “​زهرة الثالوث​” بوضع حميم مع حبيبته ساندا في الطائرة، اذ انهما ظهرا وكأنهما يتبادلان القبلات، وذلك خلال عودتهما من العطلة في باريس.

وقد انتشر هذا الفيديو بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان أكين أكينوزو اثار الجدل مؤخراً بين الجمهور وتحديداً في أحدث جلسة تصوير خضع لها باللونين الأبيض والأسود لصالح مجلة Episode، إذ لفت الإنتباه إلى وسامته.

ولكن ما أثار الجدل أكثر، بحسب عدد كبير من المتابعين، هو شدّة الشبه بينه وبين الممثل السعودي مهند الحمدي بطل المسلسل الكويتي “جمان” الذي بدأ عرضه مؤخراً.