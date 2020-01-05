شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون الموزع أحمد ابراهيم مع رامي جمال في ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى أحمد ابراهيم فى ألبوم المطرب رامى جمال الجديد بأغنية من كلمات جمال الخولى وألحان رامى وتنتمى إلى أغانى النكد كما أكد ابراهيم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ويقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة، ويشمل الالبوم عدد من الأغانى يتعاون فيها مع عدد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكى، وشادى نور، ومصطفى حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل أما الملحنين فهم مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب وشريف بدر، وعدد من أغانى ألحان رامى جمال، والموزعين توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.

الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية العام الماضى مثل مشاركته بثماني أغنيات في ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر ومن ستة أغنيات في البوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، و وزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير ومحمد حماقي اغنية ٥٠٠٥٠٠ وعارف لمصطفى قمر وغيرها من أعمال والتى حققت جميعها نجاح كبير.

كما انه وزع مسبقاً لعدد كبير من المطربين منهم شيرين عبد الوهاب "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ماتحاسبنيش" و"خليتنى أخاف"و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زي الوتر"، و مع كارول سماحة "في الوقت الغلط" و "صحابي". وغيرها من الأعمال الناجحة.

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وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.