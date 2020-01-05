شكرا لقرائتكم خبر عن حيوا أبو الفصاد.. احتفال خالد ابن ليلى علوي بعيد ميلادها والأخيرة: فرحتنى جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلى علوى على توجيه رسالة شكر لابنها خالد، بعد احتفاله بعيد ميلادها أمس، وسط عدد من أصدقائها والعائلة، ونشرت مقطع فيديو من الاحتفال الذى حرص على تنظيمه ابنها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "حبيبي يا خالد، فرحتني جداً باحتفالك بعيد ميلادي، يا رب نحتفل دايماً مع بعض".

وظهرت ليلى علوى فى مقطع الفيديو وهي تطفئ شموع التورتة وبجوارها ابنها خالد، وفي الخلفية أغنية عيد ميلاد الشهيرة "يلا حالا بالا حيوا أبو الفصاد" والتي ترددها ليلى علوى فى الفيديو.

وفى سياق مختلف، كرمت جامعة عين شمس النجمة ليلى علوي عن مشوارها الفني، حيث كرّمها رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى على دورها الريادى في تناول قضايا المجتمع وطرحها من خلال أعمالها الفن بصفة الفن هو القوة الناعمة التي تصل سريعا لجموع المجتمع، ومنحها درع الجامعة من الدرجة الأولى، وهى تخرجت من كلية التجارة بالجامعة.

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وعقب تكريمها بجامعة عين شمس قالت النجمة ليلى علوى كلمة مختصرة عن ذكرياتها بالجامعة، وشكرت إدارة الجامعة وعبرت عن سعادتها بالتكريم وقالت أيضا: أنا فخورة بتخرجي من جامعة عين شمس في كلية التجارة

وقبل فعاليات الندوة عرض فيلم عن المشوار الفنى للنجمة ليلي علوى، وأهم أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وتناقش مع شباب الجامعة دورالفن فى خدمة قضايا المجتمع، وتتحاور معهم وتجيب على ما يشغلهم من تساؤلات وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان بحضور عدد من نجوم الفن والمخرجين الذين تعاملت معهم.

وحرصت النجمة ليلى علوى مؤخرًا على حضور فعاليات وعروض الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، وافتتحت حفل الختام الذى أقيم يوم 29 من شهر نوفمبر الماضى بكلمة منها قبل تقديم المذيعة جاسمين طه الحفل.

وشاركت ليلى علوى كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، فى الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد والتى أقيمت فى الفترة بين 4 حتى 8 أكتوبر الماضى، بصحبة المخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاس.