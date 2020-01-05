شكرا لقرائتكم خبر عن برتقالى × فسفورى.. ميرفت أمين تشارك بأول صورة على حسابها بـ"انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ميرفت أمين، على نشر أول صورة لها عبر حسابها الرسمي الجديد الذى أنشاته عبر موقع الصور الشهير انستجرام، منذ قليل، وظهرت في الصورة التي نشرتها وهي تبتسم وترتدي ملابس برتقالي اللون في فسفوري، وسرعان ما استقبلت التهاني على الحساب الجديد، وكتبت عبر الصورة "أول بوست على الانستجرام"، لتعلن دخولها رسمياً عالم السوشيال ميديا.





وتمتلك أمين في حسابها الرسمي الجديد الذي تم انشاءه منذ ايام، حوالي 39 ألف متابع، وتقوم بمتابعة 56 شخص فقط، على رأسهم، الفنان سيلمان عيد، والفنان صلاح عبد الله، والمطرب سعد السغير، والفنانة نرمين الفقي، والفنان شريف منير، واحمد الفيشاوي، والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم ومشاهير الفن.

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واحتفلت أمين في نوفمبر الماضي، بعيد ميلادها وسط عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفنى منهم، الفنانة رجاء الجداوى، والفنانة دلال عبد العزيز، والمطربة غادة رجب، والفنانة المعتزلة نورا شقيقة النجمة بوسى، والاعلامية بوسى شلبي.

كما تشارك أمين حالياً في فيلم "أعز الولد" الذي تدور أحداثه حول 4 جدات يواجهن العديد من الضغوضات مع الأطفال، ويحاولن العيش بطريقة سلسلة وبسيطة بشكل درامي وكوميدي في إطار مشوق، ويشاركها في بطولة الفيلم النجمة دلال عبد العزيز والفنانة شيرين والفنانة إنعام سالوسة.

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين، مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة وشاركها فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.