عود فريد من نوعه في العالم هدية لعبادي الجوهر ليلة تكريمه.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم حفل لتكريم الفنان السعودي عبادي الجوهر، والتي رفعت شعار ”ليلة عباديات”، وذلك على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات شتاء الرياض.

وخلال الحفل أهدت الهيئة العامة للترفيه الفنان السعودي عودًا من الخشب النادر والذهب، وكشف مقدمو الحفل تفاصيل خاصة بهذا العود، حيث قيل إن هذا العود من تصميم إليا خوري، ومن ماركة فارو ترونز، ومصنوع من نوع نادر جدًا من الأخشاب على مستوى العالم.

وأضافوا إن العود مزين بإكسسوارات من الذهب الخالص عيار 21، ودونت عليه كلمة ”عبادي“ بالذهب، واستغرق العمل به 16 ساعة يوميًا على مدار أسبوعين بالنسبة للإكسسوارات فقط، وأكدوا هو قطعة فريدة من نوعها صُنعت خصيصًا لعبادي الجوهر.

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وقدم الفنان السعودي خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغانيه، كما قدم أغنية ”مختفي“ على العود لأول مرة.

وعرض مقطع فيديو للفنان عبادي الجوهر قبل الحفل تحدث فيه للمرة الأولى عن زوجته الراحلة والتي قال عنها: “الحياة الزوجية استقرار عاطفي وذهني، وزوجتي وقفت إلى جانبي كثيرًا، لأن الفنان متعب جدًا في سفره وعمله وغيابه ومعجبينه”.

وكان الفنان السعودي عبادي الجوهر، قد طرح أغنية “الجرح أرحم من فراقك دقيقة”، بعد رحيل زوجته.