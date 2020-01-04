بالفيديو.. مطربة تونسية تتعرض لموقف محرج على خشبة المسرح

السبت 4 يناير 2020

أمينة فاخت

تعرضت المطربة التونسية أمينة فاخت، لموقف محرج خلال إحياء حفل فى العاصمة القطرية الدوحة، عندما سقطت على خشبة المسرح.



وتداولت حسابات على موقع ”تويتر“ مقطع الفيديو الذي يظهر الفنانة التونسية الشهيرة بـ“الديفا التونسية“، عندما خرجت من خلف الستارة وهي تركض لمصافحة الجمهور، فتتعثر بأحد أجهزة الصوت المثبتة، ليختل توازنها وتسقط أرضًا.

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لكن المغردين رصدوا مواقف مصاحبة للواقعة من بينها استمرار الفرقة الموسيقية في العزف، حيث غرد حسين قائلة: ”لحظة سقوط الفنانة #امينة_فاخت بحفلها #ليلة_راس_السنة… السؤال الفرقة ليش كملت عزف“.

وتعد أمينة، (مواليد 1968)، التى بدأت مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي من المطربين التونسيين المعروفين، وتحظى بمكانة لدى الجمهور.