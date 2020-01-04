المخرج رؤوف عبدالعزيز: لجان إلكترونية تهاجم مسلسل "خالد بن الوليد"

يحاول المخرج رؤوف عبدالعزيز تقديم أعمال فنية جادة، لذا يعاني في البحث عن أفكار جديدة تثير شغف المشاهد، ومن يتابع مشواره الفني، يكتشف أنه قدم أعمالا صعبة وأثبت من خلالها أنه يمتلك بصمة خاصة وأسلوبا غير تقليدي في الطرح مثل مسلسلات "قمر هادي وفوق السحاب وطاقة نور".



ومؤخرا قرر رؤوف عبدالعزيز القفز لمنطقة جديدة وشائكة، إذ تحمس للدراما الدينية وبدأ العمل على تقديم شخصية سيف الله المسلول خالد بن الوليد في مسلسل يحمل اسم "سيف الله.. خالد بن الوليد" بطولة عمرو يوسف.

وكشف رؤوف عبدالعزيز في حديثه لـ"العين الإخبارية" أسباب حماسه للمسلسل قائلا: "مشروع المسلسل ليس جديدا، الفكرة موجودة منذ 5 سنوات وطرحتها على المنتج تامر مرسي وتحمس لها، لكن تم تأجيل التنفيذ لظروف كثيرة، ثم قرر تقديمه في 2020 إيمانا منه بأهمية الدراما الدينية وتأثيرها على الأجيال الجديدة، والفضل في تنفيذ العمل يعود له في النهاية".

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وعن المغزى في تقديم شخصية خالد بن الوليد قال: "أنا من أشد المعجبين بهذه الشخصية، فهو في نظري أشبه بأسطورة البطل الشعبي الذي يجمع بين الشهامة والذكاء، كما أنه قائد عسكري بارع وأطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لقب (سيف الله المسلول)، وأتصور أننا في هذا التوقيت نحتاج لتقديم النماذج المشرفة في تاريخنا العربي والإسلامي حتى يقتدي بها الجيل الجديد ويأخذ من محاسنها".

وحول الهجوم الذي تعرض المسلسل بمجرد الإعلان عن تنفيذه، قال: "أمر يدعو للدهشة، فوجئت بعدد كبير من المقالات الصحفية ولجان إلكترونية منظمة تهاجم المسلسل قبل تنفيذه، ولا أبالغ إذا قلت إنني شعرت بالحزن وتأثرت جدا من هذه الحملات المنظمة، لكن بعد تفكير طويل قررت عدم الالتفات لهذا الهجوم والاجتهاد لتقديم عمل رائع ينال إعجاب كل الجماهير العربية.





وعن موعد وأماكن التصوير قال: "تم الانتهاء من كتابة المسلسل باللغة العربية الفصحى واستند كاتب السيناريو لما كتبه عباس محمود العقاد عن عبقرية خالد بن الوليد والعديد من المصادر الصحيحة، وبدأت اليوم (السبت) تصوير أول المشاهد بالمسلسل، وسيتم تصوير العمل في صحراء مصر ومناطق في الأردن والمغرب، وتم التعاقد مع 40 ممثلا منهم عمرو يوسف ويوسف شعبان وأحمد خالد صالح".