أغنية تسخر من الجدات تواجه انتقادات عنيفة في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت أغنية أطفال بعنوان "خنزير البيئة" أذاعتها شبكة "دبليو دي آر" (إذاعة غرب ألمانيا) موجة من الاستياء، باعتبار أنها تسخر من الجدات.

وأكدت متحدثة باسم الشبكة، السبت، أن اجتماعاً لهيئة التحرير سينعقد، الثلاثاء، لبحث هذا الأمر، مشيرة إلى أن ممثلاً لهيئة التحرير هو الذي دعا لهذا اللقاء.

كانت هيئة التحرير أعربت عن انتقادات حادة لمدير الشبكة بوروف وردت في خطاب داخلي، لأنه نأى بنفسه عن المسؤولية عن الأغنية التي أدتها جوقة الأطفال عن الجدات.

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وقال محررو الشبكة في خطابهم: "نحن كشأن كثيرين منكم بالتأكيد مصابون بالذهول.. نحن لسنا مذهولين بطبيعة الحال بسبب مقطع هجائي يمكن أن يكون مسألة ذوق، ولكن لأن مدير البرامج سمح بمسح مقطع فيديو يحمل أغنية أطفال هجائية".

وأضافوا: "نحن مذهولون في المقام الأول لأن رئيس الشبكة توم بوروف يستسلم لموجة استهجان وسب يبدو أن من ينظمها هم اليمينيون المتطرفون، كما أنه لم يكتف بالاعتذار الذاتي، ولكنه طعن علانية عدة مرات على الهواء مباشرة في محررات ومحرري الشبكة، ونأى بنفسه عنهم بدلاً من أن يدعمهم في مواجهة موجات الاستياء المصطنعة، ما يعني انتهاك الحرية الداخلية للشبكة الإعلامية الألمانية".

وتقول الأغنية التي تسببت في موجة استياء كبيرة "جدتي هي خنزير بيئة عجوز"، واتُّهم "بوروف" بالرضوخ لنشطاء يمينيين تسببوا في الغضب بشكل مصطنع.