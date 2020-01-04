هل يغار وليد توفيق على زوجته جورجينا رزق؟ هذا ما قاله لـ"فوشيا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تميز الفنان اللبناني وليد توفيق ببصمته التي أغنت الساحة الفنية من خلال أعمال راقية وملفتة، وقد شارك توفيق كضيف شرف في المسلسل المغربي "دابا تزيان"، في آخر حلقتين من المسلسل المغربي واجتمع في أحد المشاهد مع الفنانة فاتي جمالي، فاعتبر هذا المسلسل عودة توفيق إلى التمثيل بعد غياب سنوات طويلة.

وعبر وليد توفيق عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدا أن هذه التجربة جعلته يعيد التفكير بالعودة إلى التمثيل، لافتا إلى أن المنتج صادق الصباح عرض عليه المشاركة في حلقتين، خاصة وأن الفنان يحب المغرب كثيرا وأول فيلم بحياته كان مع عبد الهادي ونعيمة سميح، فأحب أن يعيد التجربة وتكون بداية التمثيل بالمغرب".

وتجدر الاشارة، إلى أن النجم وليد توفيق لا يترك فرصة إلا ويحاول دعم مظاهرات الشعب اللبناني، فقد سبق ونشر عبر صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجلا له، قال فيه: "تحية من القلب لكم أيها الأبطال الشرفاء، قلبي معكم ياريتني مش متغرب كان زماني أول واحد معكم، هذا وجعنا كلنا".

كما قدم وليد توفيق خلال الفيديو أغنية قصيرة عبر فيها عن تضامنه مع الشعب اللبناني فى مظاهراته ضد الحكومة، جاء فيها: "من حقي أن أدافع عن أرضي اللي دمي منها.".

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وأضاف توفيق: "إذا كنا إحنا بنشكي فكيف أنتوا العمال الطيبين اللي بيشقوا ويتعبوا، حتى يطلعوا لقمة الخبز، كل شيء وعدونا به بنشوف دايما العكس وبنشوف الذل والمهانة".

ووجه وليد توفيق التحية إلى الجيش اللبناني، والأمن الداخلي والأمن العام، والدفاع المدني، وقال: "تحية لكم من القلب، وتحية لكل اللي تظاهروا، تحية إلى شمال لبنان وإلى جنوبه وإلى بيروت، وسلام خاص إلى مدينتي الحبيبة وشعبها الطيب مدينة طرابلس التي أثبتت أنها مدينة السلام والحب والعطاء والثقافة والفن".

وكان توفيق قد نشر صورة عائلية تجمعه بزوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق وابنها علي سلامة خلال وجودهم في البحري. ويشار أيضا إلى أن الفنان احتفل برأس السنة 2020 في قبرص واستقبله مع الجمهور في فندق "ميريت رويال".

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع النجم وليد توفيق.