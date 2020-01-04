أحلام تعود إلى السعودية بحفل جديد.. وهذه أسعار التذاكر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، للعودة مجددا إلى جمهورها السعودي بعد فترة غياب بسبب انشغالها ببرنامج "ذا فويس" الذي شاركت فيه كعضو لجنة تحكيم إضافة إلى قضائها إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة 2020 في فرنسا، حيث تحيي جلسة غنائية في شتاء الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عن البوستر الخاص بالجلسة عبر حسابها على "تويتر" والتي تقام في منتزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض وذلك يوم 7 يناير الجاري، على أن يشارك أحلام في الجلسة الفنان أصيل أبو بكر.

الجلسة تقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه ومن تنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وتبدأ أسعار التذاكر من 3,937.50 ريال سعودي حسبما كشف الموقع الخاص بشراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني ورغم أن فتح باب الحجز تم قبل ساعات إلا أنها بيعت بالكامل.

ويأتي حفل أحلام في السعودية بعد قرابة شهرين من إلغاء حفلها في "موسم الرياض" والذي كان مقررا إحياؤه على هامش معرض "أنا عربية" قبل ساعات قليلة من انطلاقه يوم 18 نوفمبر الماضي لسوء الأحوال الجوية.

وجاء في التغريدة التي تم تدوينها على حساب موسم الرياض: "نعتذر منكم بسبب الأحوال الجوية، تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز معالي المستشار Turki Alalshikh في ملتقى أنا عربية للتصميم بمشاركة فنانة العرب أحلام، موسم الرياض".

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على صعيد آخر، كشفت شركة "بلاتينيوم ريكوردز" عن تنظيمها عدة حفلات غنائية تجمع نجوم لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" بمتسابقي الحلقة الختامية من البرنامج وتقام هذه الحفلات في دبي.

وكشفت الشركة عبر حسابها على موقع "تويتر" عن البوستر الدعائي للحفلات وعلقت: "أستمتعوا بأصوات ومواهب المشتركين النهائيين من الموسم الأخير بالاشتراك مع المدربين في "سيتي ووك" من 8 إلى 11 يناير الساعة 8 مساء".

وكشف البوستر عن 4 حفلات هم: محمد حماقي يوم 8 يناير وراغب علامة يوم 9 يناير وأحلام يوم 10 يناير وسميرة سعيد يوم 11 يناير وكل فنان يرافقه المتسابق الذي وصل معه في الحلقة النهائية.