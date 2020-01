شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أبرز النجوم المشاركين في " Coachella festival " لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي مهرجان " Coachella Valley Music and Arts Festival" لعام 2020 عن بعض أهم الاسماء التي من المقرر أن تشارك في فعاليات المهرجان الذي ينتظره قطاع كبيرمن محبي وعشاق الموسيقي والغناء في العالم .

يأتي في المقدمة النجم العالمي ترافيس سكوت الذي يتمتع بشعبية جارفة حول العالم، والذي قدم عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة و أبرزهم " Highest In The Room " التي حصدت سلسلة طويلة من النجاحات خلال 2019، كما يشارك في مهرجان "Coachella festival " لعام 2020 فرقة الروك الأمريكية Rage Against the Machine و مغني الراب الشهير فرانك أوشن .



ترافيس سكوت ترافيس سكوت

Advertisements

كما يشارك في هذا الحدث عدد كبير من النجوم منهم كيلفن هاريس و بيج شون، أيضا يشارك بالفعاليات لويس كابالدي و Charlie XCX و النجم العالمي ليل ناس أكس التي استطاع ان يحقق الكثيرمن النجاحات خلال عام 2019 ، وخلت القائمة النجمة العالمية لانا ديل راي التي تتميز بموهبتها الفريدة وشعبيتها الجارفة حول العالم، وتشارك أيضا النجمة الإنجليزية FKA twigs وغيرها من الأسماء البارزة علي الساحة الغنائية .



FKA twigs FKA twigs

يقام Coachella festival في إنديو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية و ذلك كل عام حيث يحضرها الآلاف من عشاق الموسيقي والغناء من مختلف الأعمار، وعن فعاليات المهرجان لهذا العام من المقرر أن تكون في 10 الي 12 أبريل ، ومن 17 الي 19 أبريل القادم .



فرانك اوشن فرانك اوشن