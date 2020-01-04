- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أبرز النجوم المشاركين في " Coachella festival " لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي مهرجان " Coachella Valley Music and Arts Festival" لعام 2020 عن بعض أهم الاسماء التي من المقرر أن تشارك في فعاليات المهرجان الذي ينتظره قطاع كبيرمن محبي وعشاق الموسيقي والغناء في العالم .
يأتي في المقدمة النجم العالمي ترافيس سكوت الذي يتمتع بشعبية جارفة حول العالم، والذي قدم عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة و أبرزهم " Highest In The Room " التي حصدت سلسلة طويلة من النجاحات خلال 2019، كما يشارك في مهرجان "Coachella festival " لعام 2020 فرقة الروك الأمريكية Rage Against the Machine و مغني الراب الشهير فرانك أوشن .
ترافيس سكوت
كما يشارك في هذا الحدث عدد كبير من النجوم منهم كيلفن هاريس و بيج شون، أيضا يشارك بالفعاليات لويس كابالدي و Charlie XCX و النجم العالمي ليل ناس أكس التي استطاع ان يحقق الكثيرمن النجاحات خلال عام 2019 ، وخلت القائمة النجمة العالمية لانا ديل راي التي تتميز بموهبتها الفريدة وشعبيتها الجارفة حول العالم، وتشارك أيضا النجمة الإنجليزية FKA twigs وغيرها من الأسماء البارزة علي الساحة الغنائية .
FKA twigs
يقام Coachella festival في إنديو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية و ذلك كل عام حيث يحضرها الآلاف من عشاق الموسيقي والغناء من مختلف الأعمار، وعن فعاليات المهرجان لهذا العام من المقرر أن تكون في 10 الي 12 أبريل ، ومن 17 الي 19 أبريل القادم .
فرانك اوشن
لانا ديل راي
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي أبرز النجوم المشاركين في " Coachella festival " لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.