شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة ذهبي بتنور.. شريهان تهنئ ليلى علوى بعيد ميلادها: "جميلة من جوا وبرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة شريهان، على تهنئة النجمة ليلى علوي، بعيد ميلادها، بصورة نشرتها لها عبر الأستوري الشخصي بحسابها الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام، ووجهت لها رسالة قائلة "كل سنة وانتي طيبة يا أجمل سيدة من الداخل والخارج".

وكرمت جامعة عين شمس النجمة ليلي علوي، عن مشوارها الفني، حيث كرّمها رئيس الجامعة الدكتور محمود المتينى على دورها الريادى في تناول قضايا المجتمع وطرحها من خلال أعمالها الفن بصفة الفن هو القوة الناعمة التي تصل سريعا لجموع المجتمع، ومنحها درع الجامعة من الدرجة الأولى، وهي خريجة كلية التجارة بالجامعة.

وعقب تكريمها بجامعة عين شمس قالت النجمة ليلى علوى كلمة مختصرة عن ذكرياتها بالجامعة، وشكرت إدارة الجامعة وعبرت عن سعادتها بالتكريم وقالت أيضا: أنا فخورة بتخرجي من جامعة عين شمس في كلية التجارة

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وقبل فعاليات الندوة عرض فيلم عن المشوار الفنى للنجمة ليلي علوى، وأهم أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وتناقش مع شباب الجامعة دورالفن فى خدمة قضايا المجتمع، وتتحاور معهم وتجيب على ما يشغلهم من تساؤلات وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان بحضور عدد من نجوم الفن والمخرجين الذين تعاملت معهم.

وحرصت النجمة ليلى علوى مؤخرًا على حضور فعاليات وعروض الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، وافتتحت حفل الختام الذى أقيم يوم 29 من شهر نوفمبر الماضى بكلمة منها قبل تقديم المذيعة جاسمين طه الحفل.

وشاركت ليلى علوى كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، فى الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد والتى أقيمت فى الفترة بين 4 حتى 8 أكتوبر الماضى، بصحبة المخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاس.