شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مسلسل " بحر ".. ماجد المصري مهندس ديكور في "الوجه الأخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم ماجد المصرى التجهيز لتصوير مسلسله الجديد "الوجه الأخر"، للمخرج محمد بكيروالمقررأن يعرض خارج السباق الرمضانى المقبل، للمؤلف فداء الشندويلى وينتمى لنوعية الـ 45 حلقة، حيث يظهر خلال الأحداث بشخصية مهندس ديكور يتعرض لكثيرمن الضغوطات والصراعات.

ولم يستقر مخرج العمل على الأبطال المشاركين فى المسلسل، ومن المفترض أن يتم ترشيح الأبطال الفترة المقبلة، وخاصة وأن المسلسل سيتم انطلاق تصويره بعد موسم شهر رمضان المقبل.

وعرض مؤخرا لماجد المصرى مسلسل "بحر" ، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيرا وقت عرضه، وهو مسلسل ينتمى لمسلسلات الحلقات الطويلة فى 60 حلقة، وكانت باللهجة الصعدية، التى برع فيها ماجد أمام الجمهور، ولفت الأنظار تجاه خلال أحداث المسلسل.

ويسجل مسلسل "بحر" البطولة المطلقة الأولى للنجم ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية، وتدورأحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد وتوجيه رسائل عدة أبرزها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخيروالشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

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مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وشارك ماجد المصرى فى العرض المسرحى "لوكاندة الأوباش" ، التى عرضت فى موسم الرياض بالسعودية، وشارك فى بطولتها كل من حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

يذكرأن موسم الرياض يشهد عرض أكثر من مسرحية مصرية منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز.