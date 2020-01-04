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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقي عن فريق "One Direction" رغم انفصاله منذ 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فريق " One Direction " الغنائي الشهير الذي تفكك عام 2016 سيثير اهتمام وحماس جمهوره من جديد لكن هذه المرة بطريقة جديدة ومختلفة وذلك عن طريق إطلاق فيلم وثائقي عن الفريق الذي بدأ في 2010 و حقق سلسلة طويلة من النجاحات حول العالم .
One Direction
كشف ليام باين احدي أعضاء فريق One Direction أن هناك فيلم وثائقي بصدد التحضير له وهو المشروع الذي سيضم عدد من المفاجآت لكل محبي و عشاق الفريق إضافة إلي عدد من اللقطات من أهم الحفلات التي احياها الفريق حول العالم ، اضافة الي القاء الضوء علي كواليس أعدادهم لبعض الأعمال التي قدموها وحققت نجاحات حول العالم، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى دبي للترويج لألبومه الجديد " LP1 " ، فكشف المغني البالغ من العمر 26 عاما عن المفاجأة التي اعتبرها الكثير من المعنيين بالموسيقي والغناء أنها بمثابة خطوة مهمة في لم شمل أعضاء الفريق .
يذكر أن ليام باين تصدر الحملة الدعائية الخاصة بـ " Hugo Boss " وذلك مع النجمة والسوبرموديل ستيلا ماكسويل، وحسب موقع belfasttelegraph أن ليام باين سيتعاون مع هوجو في سلسلة من الحملات الدعائية على مدار العامين المقبلين، و أشارليام باين للموقع أنه يشعربأنه حقا محظوظ لأنه الوجه الاعلاني لـ HUGO و يتصدرحملاتها المميزة، وعلق ليام قائلا : " لقد كانت تجربة مدهشة للعمل مع مجموعة من الموهوبين بشكل لا يصدق " .
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