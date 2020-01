شكرا لقرائتكم خبر عن 146 ثانية للإعلان الرسمى عن الموسم الخامس لمسلسل Outlander.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Starz الاعلان الرسمى للموسم الخامس لمسلسل الدراما الشهير Outlander، عبر حسابها الخصى بموقع الصور الشهير بمختلف مواقع السوشيال ميديا، لتعلن عن وصول الملامح الاولى للمسلسل فى مقطع فيديو بلغ مدته 146 ثانية، والمقرر عرضه يوم 16 فبراير المقبل عبر الشبكة الشهيرة.

The official trailer is finally here! Get ready for the Season 5 premiere on February 16 with the @STARZ App, the only place to catch up on all seasons of #Outlander. https://t.co/izxi7qygCZ pic.twitter.com/TjCvvOSNb5

ويشهد الموسم الجديد للدراما التاريخية استمرار مغامرات عائلة فريزر، أثناء تنقلاتها فى تجارب الحياة فى أمريكا الاستعمارية، وخلال فترة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الدراماتيكية. تحاول العائلة حماية منزلها فى هذا العالم حيث أنها تعيش فى منطقة نائية فى ولاية كارولينا الشمالية.

يتضمن طاقم العمل كاترينا بالف، وسام هيوجان، وصوفى سكيلتون، وريتشارد رانكين، وديفيد بيرى، وجون بيل، وإد سبيليرز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وكانت الشبكة قد طرحت الموسم الرابع من العمل فى 4 نوفمبر من عام 2018 الماضى.

ومن المقرر أن تعرض الشبكة أيضا مسلسل الرعب والجريمة الجديد Dublin Murders، المستوحى من رواية للكاتبة تانا فرينش، يوم 10 نوفمبر المقبل، والتى تركز أحداثه على تحقيقين فى جريمة قتل قادهما المحققون الطموحون والكاريزميون روب رايلى وكاسى مادوكس، ومن المقرر أن يتكون الموسم من 8 حلقات، وهو من بطولة توم فوجان لولور، كيليان سكوت، مو دانفورد، سارة جرين، كونيث هيل، إيان كينى، ليا ماكنمارا، يوجين أوهير، جونى هولدن، كاثى موناهان، أنطونيو عقيل، سام كيلي.

كما أعلنت الشبكة مؤخراً عن تحضيراتها لمسلسل جديد حول حياة الملكة إليزابيث الأولى، وذلك قبل ارتداء التاج، وسيطرح المسلسل الجديد تحت اسم " Becoming Elizabeth "، ومن المقرر أن يدور المسلسل الجديد حول الشابة إليزابيث تيودور، المراهقة اليتيمة، التى تتورط فى الأمور السياسية والجنسية للمحكمة الإنجليزية فى رحلتها لتأمين التاج، وستنضم السلسلة إلى الأميرة الأسبانية فى ستارز تم تجديد هذه السلسلة للموسم الثانى فى وقت سابق من هذا العام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale".