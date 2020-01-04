فيديو| تامر حسني وزوجته يحتفلان بعرض فيلم "الفلوس" في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل بالعرض الخاص لفيلم "الفلوس"، في دبي. وقال الفنان تامر حسني، خلال لقائه في برنامج "The insider"، على هامش حضوره العرض الخاص: "أنا أتشرفت بجمهوري وفرحان جدا بيهم". وقالت بسمة بوسيل: "بصراحة أنا حسيت إن الفيلم حاجة جديدة على تامر، بس في نفس الوقت كنت متحمسة عشان تامر دايما بيحب دايما يجدد". فيلم "الفلوس" بطولة: تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، زينة، محمد سلام، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.

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