فيديو| طفل سوري يعيد الطرب الأصيل لبرنامج "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

غنى الطفل السوري محمد إسلام موال "ريم على القاع"، ومزجه بأغنية "حب ايه" للراحلة أم كلثوم، في الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "Mbc".

وقال الطفل قبل صعوده على المسرح إنه سيعيد زمن الطرب الأصيل، وبعد غنائه حاول الفنان محمد حماقي أن يضمه لفريقه، إلا إنه قرر أن يكون مع الفنانة نانسي عجرم.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.