محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة صديقتها الفنانة ليلى علوي، بعيد ميلادها الـ58، الموافق اليوم 4 يناير.
ونشرت إلهام مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "يا لولو كل سنة وإنتي طيبة وجميلة وناجحة وفرحانة، ويا رب 2020 تبقى أحلى السنين عليكي بإذن الله".
وعلقت إلهام شاهين على الفيديو: "كل سنة وإنتي حبيبتى يا لولو.. يا أجمل واحدة في برج الجدى.. يا جدعة وطيبة وحنونة.. ربنا يخلينا لبعض و يجمعنا في أوقات حلوة وأعمال فنية أحلى وأحلى.. بحبك وبتمنى لك كل الخير".
واحتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلادها، أمس، وزارات الفنانة نادية لطفي في المستشفى، إذ إنهما من مواليد اليوم نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.