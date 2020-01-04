فيديو| إلهام شاهين تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة صديقتها الفنانة ليلى علوي، بعيد ميلادها الـ58، الموافق اليوم 4 يناير.

ونشرت إلهام مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "يا لولو كل سنة وإنتي طيبة وجميلة وناجحة وفرحانة، ويا رب 2020 تبقى أحلى السنين عليكي بإذن الله".

وعلقت إلهام شاهين على الفيديو: "كل سنة وإنتي حبيبتى يا لولو.. يا أجمل واحدة في برج الجدى.. يا جدعة وطيبة وحنونة.. ربنا يخلينا لبعض و يجمعنا في أوقات حلوة وأعمال فنية أحلى وأحلى.. بحبك وبتمنى لك كل الخير".

واحتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلادها، أمس، وزارات الفنانة نادية لطفي في المستشفى، إذ إنهما من مواليد اليوم نفسه.