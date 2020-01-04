بعد إخفاق طفل مصري في "The voice".. حماقي يوجه له نصيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد حماقي نصيحة للطفل يوسف بيتر من مصر، بعد أن غنى أغنية "المدن" للفنان عماد عبدالحليم في الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب "THE VOICE"، في مرحلة الصوت وبس.

وقال حماقي بعد أن انهى يوسف الأغنية، ولم يلتف له أي من أعضاء لجنة التحكيم :"أنت غنيت كويسن ولكن أنت حاولت تغير لحن الأغنية بالعُرب الكتير اللي قولتها، وهستناك تاني ولسه العمر قدامك"، وطلب حماقي التقاط صورة معه.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids" كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.