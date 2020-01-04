محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر الفنان ماجد المصري فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع إنستجرام، يجمعه بابنته، وهو يقود السيارة. وظهر ماجد وابنته في الفيديو وهما يغنيان أغنية "رايحين نسهر.. بم بم" للفنان محمد رمضان، والتي طرحها ليلة رأس السنة. Advertisements وأعاد رمضان نشر الفيديو عبر حسابه، وعلق: "ربنا يحفظها لك يا ميجو". وتعاون رمضان والمصري في مسلسل زلزال، خلال شهر رمضان الماضي، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري وابنته يغنيان "رايحين نسهر".. ورمضان يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.