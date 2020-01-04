صور| عمر السعيد يهنئ ياسين نجل المطربة غنوة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان عمر السعيد، الطفل ياسين نجل المطربة الراحلة غنوة بعيد ميلاده، الموافق اليوم 4 يناير. ونشر السعيد صورًا، تجمعه بياسين وأشقائه ضمن أحداث مسلسل "زي الشمس"، وهم ملك حسن، وآدم محمد سمير. وعلق السعيد على الصور: "كل سنة وأنت طيب يا ياسين يا حبيبي، بحبك". وشارك ياسين في مسلسل "زي الشمس"، رمضان الماضي، الذي شارك في بطولته الفنانة سوسن بدر، والفنانة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، ريهام عبدالغفور، أحمد داود، من إخراج سامح عبدالعزيز.

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