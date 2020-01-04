فيديو| طفلة مصرية تبدع بـ"يا صباح الخير" لأم كلثوم في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: غنت المتسابقة ياسمين أسامة من مصر أغنية "يا صباح الخير" للراحلة أم كلثوم، في الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "MBC". واستطاعت ياسمين أن تقنع اللجنة بأدائها وصوتها المتميز، وقاموا بالتصفيق لها بعد انتهاء الأغنية. وقررت ياسمين أن تنضم لفريق الفنان محمد حماقي، رغم محاولة نانسي عجرم وعاصي الحلاني بإقناعها بالانضمام لها وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.

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