رغم هدايا عاصي وحماقي.. الفلسطيني إياد ينضم لنانسي عجرم في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأت منذ قليل الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب "THE VOICE KIDS"، في مرحلة الصوت وبس، المعروض على قنوات "Mbc".

وغنى الطفل إياد قدورة من فلسطين أغنية "يا صحبجية"، للراحل سيد مكاوي، واستطاع بخفة دمه أن يقنع جميع أعضاء لجنة تحكيم البرنامج بالالتفاف له.

وحاولت لجنة التحكيم إقناع إياد ببعض الهدايا فقدم حماقي له شوكولاتة، كما قدم عاصي له تي شرت كورة قدم، أما نانسي فنجحت أن تضمه لفريقها بعد أن اختارها.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.