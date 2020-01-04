محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طمأنت الإعلامية مي حلمي جمهورها على حالتها الصحية، بعد تعرضها لعملية إجهاض مؤخرا.
ونشرت حلمي صورة لها من المستشفى، عبر حسابها بموقع "تويتر": "شكرا لكل الناس الي سألت عليا، إنتم عيلتي التانية، والله خرجت من العمليات يوم الخميس ودلوقتي أحسن شوية، وماتزعلوش لو غبت عنكم، مابقدرش أمسك التليفون كتير، دعواتكم ليا".
وكان الفنان محمد رشاد، قد شارك جمهوره ومتابعي حسابه على موقع "فيسبوك"، بصورة تجمعه بزوجته المذيعة مي حلمي، كشف في تعليقه عليها عن سبب دخولها المستشفى.
وكتب رشاد: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره.. ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة"، في إشارة منه إلى تعرضها للإجهاض.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإجهاض .. مي حلمي تبعث رسالة لجمهورها: "إنتم عيلتي التانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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