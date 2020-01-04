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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة ليلى علوي الشكر لجروب "الليلاوية"، الذي أهداها بعض الهدايا، احتفالا بعيد ميلادها الموافق اليوم، 4 يناير.
ونشرت علوى مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرا جروب الليلاوية على مفاجآتكم ليا في عيد ميلادي، زي كل سنة".
وكانت الهدايا التي تلقتها علوى برواز لصورتها، وصندوق محفور فيه مجموعة صور لها.
وتحتفل الفنانة ليلى علوي بعيد ميلادها اليوم الـ58، إذ إنها مواليد 4 يناير 1962.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "برواز وصندوق" هدايا الجمهور لليلى علوي في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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