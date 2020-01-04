فيديو.. عايدة غنيم توضح حقيقة الخلاف مع بدرية طلبة بسبب براءة ريا وسكينة

كشفت الفنانة عايدة غنيم، حقيقة الخلاف بين زوجها السيناريست أحمد عاشور، والفنانة بدرية طلبة، وجاء ذلك من فيديو تم تداوله على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأكدت الفنانة عايدة، أن سبب الخلاف بينها وبين الفنانة بدرية، وذلك بعد أن حدث مشكلة منذ أكثر من 10 أيام بين زوجها وبين بدرية، يرجع إلى قصة مسرحية براءة ريا وسكينة، والتي تقوم بدرية طلبة ببطولته.

وأوضحت عايدة، أن فكرة فيلم براءة ريا وسكينة ترجع إلى السيناريت أحمد عاشور، ثم

تم أخذها منه، ووضع اسم مصطفى سالم، وتم تحويلها إلى مسرحية، ومن ثم تم رفع قضية من قبل السيناريست أحمد عشاور إلى المسرحية.

ومن المؤكد أن ذلك سيتسبب في ضرر حول المسرحية، لتقوم خلافات عديدة بين بدرية، وأحمد.

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ثم عرض من خلال الفيديو تسجيل لصوت بدرية، أثناء مشادة كلامية بينها وبين أحمد، لتذكر سيرة زوجته عايدة، والتي تسبب في مشكلة أكبر، عندما

تم تسريب بعض من تلك المشادات.

وحينها قالت الفنانة عايدة: أنا ليس لدي أي علاقة بهذة المشاكل .. ده مش ذنبي .. لكي أنجرح كل هذا التجريح وفي الأعراض .. وأنا لم أكن معاهم أثناء تلك المشكلات .. وأيضًا أنا بحاول أخرج نفسي من الموضوع رغم أني مليش ذنب .. وهما اللي دخولني في الموضوع .. وهناك في معايرات بينها وبين أحمد عليا.

وكانت الفنانة عايدة، أضطرت إلى التواصل مع نقابة المهن التمثيلية، لتطالب بفتح تحقيق عما صدر من الفنانة بدرية طلبة التي قامت بسبها وقذفها والتحقير من مهنة الفنون الشعبية وذلك دون أدنى خلاف سابق.